Евросоюз пошёл на поводу у Зеленского и усилил давление на Россию

ЕС хочет создать новый режим санкций против РФ

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лидеры Европейского союза (ЕС) выразили намерение разработать новый набор санкций против России в ответ на её "дестабилизирующие действия за рубежом".

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Этот шаг был предложен на саммите, где приняли соответствующий документ.

В документе подчеркивается, что "Евросовет настаивает на необходимости продолжать работу над новыми санкциями в рамках Совета (ЕС)".

Ранее узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский в своём выступлении перед Евросоветом призвал усилить давление на Россию и требовал от Запада передачи Украине систем противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.