Лидеры Европейского союза (ЕС) выразили намерение разработать новый набор санкций против России в ответ на её "дестабилизирующие действия за рубежом".
Этот шаг был предложен на саммите, где приняли соответствующий документ.
В документе подчеркивается, что "Евросовет настаивает на необходимости продолжать работу над новыми санкциями в рамках Совета (ЕС)".
Ранее узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский в своём выступлении перед Евросоветом призвал усилить давление на Россию и требовал от Запада передачи Украине систем противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.