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ЕС хочет создать новый режим санкций против РФ

0:40
Экономика

Лидеры Европейского союза (ЕС) выразили намерение разработать новый набор санкций против России в ответ на её "дестабилизирующие действия за рубежом".

ЕС хочет создать новый режим санкций против РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Этот шаг был предложен на саммите, где приняли соответствующий документ.

В документе подчеркивается, что "Евросовет настаивает на необходимости продолжать работу над новыми санкциями в рамках Совета (ЕС)".

Ранее узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский в своём выступлении перед Евросоветом призвал усилить давление на Россию и требовал от Запада передачи Украине систем противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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