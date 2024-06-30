Именно это поможет вам сэкономить на бензине: другие способы не эффективны

Экономим на бензине: лучшие способы

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость бензина может значительно ударить по вашему кошельку, особенно если вы много ездите на автомобиле. Однако, существует несколько простых и эффективных способов экономии топлива, которые помогут вам снизить расходы на заправки.

Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

Необходимое давление в шинах указано в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Недостаточное давление увеличивает сопротивление качению и потребление топлива. Регулярно проверяйте и поддерживайте правильное давление в шинах.

Регулярное обслуживание автомобиля поможет поддерживать его в хорошем рабочем состоянии. Чистый фильтр воздуха, свечи зажигания, правильно настроенный двигатель и другие аспекты технического обслуживания могут повысить экономичность топлива.

Избегайте резких ускорений и торможений, следите за оптимальной скоростью движения на трассе. Плавное вождение помогает снизить расход топлива.