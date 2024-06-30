Геологоразведчики прорубили 184 скважины: в России нашли залежи редчайшего металла

Компания "Полярный литий" завершила полевые исследования крупнейшего в России Колмозерского месторождения лития.
Об этом заявили в пресс-службе"Норникеля", сообщает "Лента.ру".
Экспертный анализ взятых образцов подтвердил существующие рудные контуры и выявил наличие новых рудных тел, что позволяет предполагать о значительном увеличении запасов этого редкого металла.
Для достижения таких выводов геологоразведчикам потребовалось пробурить 184 скважины, общая глубина которых превысила 40 километров.
Уточняется, что благодаря данному месторождению в России может быть организовано производство лития полного цикла.
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