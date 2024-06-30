Геологоразведчики прорубили 184 скважины: в России нашли залежи редчайшего металла

В России нашли новые залежи лития

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Полярный литий" завершила полевые исследования крупнейшего в России Колмозерского месторождения лития.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, CC BY 3.0

Об этом заявили в пресс-службе"Норникеля", сообщает "Лента.ру".

Экспертный анализ взятых образцов подтвердил существующие рудные контуры и выявил наличие новых рудных тел, что позволяет предполагать о значительном увеличении запасов этого редкого металла.

Для достижения таких выводов геологоразведчикам потребовалось пробурить 184 скважины, общая глубина которых превысила 40 километров.

Уточняется, что благодаря данному месторождению в России может быть организовано производство лития полного цикла.