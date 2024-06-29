Доход составил 177,4 миллиарда: Forbes назвал богатейшего россиянина по доходу от дивидендов

Бывший глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов признан лидером среди 50 наиболее богатых российских бизнесменов по объёму дивидендов за 2023 год.
Его доход от дивидендов составил 177,4 миллиарда рублей, как сообщает журнал Forbes.
На втором месте в списке находится председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон с доходом в 105 миллиардов рублей, а третье место занял совладелец "Сибура" Геннадий Тимченко с 84,6 миллиарда рублей.
В топ-5 также вошли Алишер Усманов с доходом 79,9 миллиарда рублей и основатель "Фармстандарт" Виктор Харитонин с почти 78 миллиардами рублей дивидендного дохода.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.