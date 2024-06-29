Доход составил 177,4 миллиарда: Forbes назвал богатейшего россиянина по доходу от дивидендов

Алекперов возглавил рейтинг богатейших российских бизнесменов по дивидендам

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов признан лидером среди 50 наиболее богатых российских бизнесменов по объёму дивидендов за 2023 год.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Его доход от дивидендов составил 177,4 миллиарда рублей, как сообщает журнал Forbes.

На втором месте в списке находится председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон с доходом в 105 миллиардов рублей, а третье место занял совладелец "Сибура" Геннадий Тимченко с 84,6 миллиарда рублей.

В топ-5 также вошли Алишер Усманов с доходом 79,9 миллиарда рублей и основатель "Фармстандарт" Виктор Харитонин с почти 78 миллиардами рублей дивидендного дохода.