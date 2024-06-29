Возвращение шведского стиля: IKEA готовится вернуться на рынок соседней страны

Согласно информации от РИА Новости, IKEA готовится к возвращению на украинский рынок в ближайшее время. Шведская компания уже активно подготавливает всё необходимое для возобновления своей работы в стране.
После приостановки своей деятельности в Украине с февраля 2022 года, IKEA также временно прекратила использование украинской древесины в производстве мебели. Тогда в компании объяснили это решение сложностью проверки легальности материалов.
Возвращение IKEA на украинский рынок будет важным шагом как для компании, так и для потребителей.
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