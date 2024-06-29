Возвращение шведского стиля: IKEA готовится вернуться на рынок соседней страны

IKEA намерена вернуться на Украину

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации от РИА Новости, IKEA готовится к возвращению на украинский рынок в ближайшее время. Шведская компания уже активно подготавливает всё необходимое для возобновления своей работы в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Ardfern, CC BY-SA 3.0

После приостановки своей деятельности в Украине с февраля 2022 года, IKEA также временно прекратила использование украинской древесины в производстве мебели. Тогда в компании объяснили это решение сложностью проверки легальности материалов.

Возвращение IKEA на украинский рынок будет важным шагом как для компании, так и для потребителей.