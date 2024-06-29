Samsung растоптал Apple в гонке за американский рынок смартфонов

Apple потеряла лидерство на американском рынке смартфонов

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последнем отчёте компании CIRP стало ясно: лидерство Apple на американском рынке смартфонов перешло в руки Samsung.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Доля техногиганта упала до 33%, тогда как Samsung захватила первое место с 38%. Motorola также вошла в тройку лидеров.

Однако несмотря на потерю, корпорация под руководством Тима Кука продолжает доминировать в высшем сегменте рынка. Премиальные устройства Apple удерживают 64% американского рынка флагманских смартфонов, в то время как Samsung занимает 42%.

Эта динамика свидетельствует о стратегическом выборе Apple в пользу качества и премиум-сегмента, что позволяет компании генерировать значительные доходы на фоне изменяющегося ландшафта конкуренции.