Польша рвёт и мечет из-за поставок российского газа в Европу

Энергетическая компания из Польши Orlen уведомила три европейские компании из Австрии, Словакии и Венгрии о возможном аресте их платежей "Газпрому".
Эти компании импортируют российский газ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
По информации агентства, письменные уведомления были отправлены из-за требований о компенсации ущерба, понесённого Польшей в результате потери поставок российского газа в 2022 году.
Представители Orlen добавили, что они продолжают спорить с "Газпромом" по поводу долгосрочного контракта.
"Газпром" — это крупнейшая российская энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой и продажей природного газа.
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