Польша рвёт и мечет из-за поставок российского газа в Европу

Польша хочет арестовать платежи в адрес "Газпрома"

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Энергетическая компания из Польши Orlen уведомила три европейские компании из Австрии, Словакии и Венгрии о возможном аресте их платежей "Газпрому".

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Эти компании импортируют российский газ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, письменные уведомления были отправлены из-за требований о компенсации ущерба, понесённого Польшей в результате потери поставок российского газа в 2022 году.

Представители Orlen добавили, что они продолжают спорить с "Газпромом" по поводу долгосрочного контракта.

"Газпром" — это крупнейшая российская энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой и продажей природного газа.