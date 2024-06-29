Польша рвёт и мечет из-за поставок российского газа в Европу

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Польша хочет арестовать платежи в адрес "Газпрома"

0:48
Экономика

Энергетическая компания из Польши Orlen уведомила три европейские компании из Австрии, Словакии и Венгрии о возможном аресте их платежей "Газпрому".

Польша хочет арестовать платежи в адрес "Газпрома"
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Эти компании импортируют российский газ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, письменные уведомления были отправлены из-за требований о компенсации ущерба, понесённого Польшей в результате потери поставок российского газа в 2022 году.

Представители Orlen добавили, что они продолжают спорить с "Газпромом" по поводу долгосрочного контракта.

"Газпром" — это крупнейшая российская энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой и продажей природного газа. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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