Золотая лихорадка набирает обороты в России

В России выросло производство золота

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производство золота в России за январь-май текущего года выросло на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

В мае текущего года объем добычи золота увеличился на 9,6% по сравнению с маем 2023 года и на 15,4% по сравнению с апрелем текущего года.

Эти данные содержатся в отчёте Росстата. Абсолютные цифры добычи и производства драгметалла не были представлены. В конце прошлого года объём добычи золота сократился на 2,5% по годовой динамике.

Ранее было объявлено, что два региона Дальнего Востока заняли лидирующие позиции по объемам добычи золота в России в 2023 году.