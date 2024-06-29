Золотая лихорадка набирает обороты в России

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В России выросло производство золота

0:50
Экономика

Производство золота в России за январь-май текущего года выросло на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В России выросло производство золота
Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

В мае текущего года объем добычи золота увеличился на 9,6% по сравнению с маем 2023 года и на 15,4% по сравнению с апрелем текущего года.

Эти данные содержатся в отчёте Росстата. Абсолютные цифры добычи и производства драгметалла не были представлены. В конце прошлого года объём добычи золота сократился на 2,5% по годовой динамике.

Ранее было объявлено, что два региона Дальнего Востока заняли лидирующие позиции по объемам добычи золота в России в 2023 году.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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