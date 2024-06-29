20 тысяч рублей за сорняк: дачников будут штрафовать за неухоженный участок

В России владельцев неосвоенных участков теперь ожидают штрафы, начиная от 20 тысяч рублей, как сообщает "Парламентская газета".
Существующее законодательство не предоставляет чёткого определения заброшенных садовых участков, что затрудняет их включение в оборот.
Предложенный законопроект от Росреестра направлен на установление критериев неиспользования земель в населённых пунктах, включая садовые и огородные участки. Владельцам придётся начать освоение таких участков в течение трёх лет. В настоящее время такие требования действуют только для сельхозугодий.
Замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий отмечает, что главная цель законопроекта — вернуть собственников к их земельным участкам, чтобы они привели их в порядок и использовали по назначению.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.