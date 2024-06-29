20 тысяч рублей за сорняк: дачников будут штрафовать за неухоженный участок

Новые правила для садоводов: штрафы за неиспользование земли

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России владельцев неосвоенных участков теперь ожидают штрафы, начиная от 20 тысяч рублей, как сообщает "Парламентская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, CC BY-SA 3.0

Существующее законодательство не предоставляет чёткого определения заброшенных садовых участков, что затрудняет их включение в оборот.

Предложенный законопроект от Росреестра направлен на установление критериев неиспользования земель в населённых пунктах, включая садовые и огородные участки. Владельцам придётся начать освоение таких участков в течение трёх лет. В настоящее время такие требования действуют только для сельхозугодий.

Замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий отмечает, что главная цель законопроекта — вернуть собственников к их земельным участкам, чтобы они привели их в порядок и использовали по назначению.