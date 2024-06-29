Норвежское правительство взяло на себя ответственность за будущее страны, заключив важное соглашение с частными компаниями о создании стратегических запасов зерна.
Эти запасы будут храниться на складах, распределенных по всей территории. Норвегия готовится к любым потенциальным кризисам, вызванным глобальными событиями.
Власти намерены в ближайшие годы увеличить объём резервов до трехмесячного запаса к 2029 году, достигнув около 82 500 тонн зерна, что обеспечит страну продовольственной безопасностью на десятилетия вперед.
Этот шаг представляет собой возвращение к давней практике, когда Норвегия уже имела резервы зерна в 50-х годах прошлого века. Однако в 2003 году эти хранилища были закрыты.
Современные вызовы, такие как пандемия COVID-19, нестабильность в Европе и изменения климата, привели к пересмотру стратегии и восстановлению важного элемента национальной безопасности.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.