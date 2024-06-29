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Норвегия в панике скупает зерно на фоне глобальных угроз

Запасы зерна в Норвегии: стратегия на будущее

1:05
Экономика

Норвежское правительство взяло на себя ответственность за будущее страны, заключив важное соглашение с частными компаниями о создании стратегических запасов зерна.

Запасы зерна в Норвегии: стратегия на будущее
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, CC0

Эти запасы будут храниться на складах, распределенных по всей территории. Норвегия готовится к любым потенциальным кризисам, вызванным глобальными событиями.

Власти намерены в ближайшие годы увеличить объём резервов до трехмесячного запаса к 2029 году, достигнув около 82 500 тонн зерна, что обеспечит страну продовольственной безопасностью на десятилетия вперед.

Этот шаг представляет собой возвращение к давней практике, когда Норвегия уже имела резервы зерна в 50-х годах прошлого века. Однако в 2003 году эти хранилища были закрыты.

Современные вызовы, такие как пандемия COVID-19, нестабильность в Европе и изменения климата, привели к пересмотру стратегии и восстановлению важного элемента национальной безопасности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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