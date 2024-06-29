Северокорейские яблоки и женьшень едут в Россию: развитие торгового сотрудничества

Северная Корея готова поставлять яблоки и женьшень в Россию

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт после успешных переговоров с коллегами из Северной Кореи подчеркнул возможность начать импорт северокорейских яблок в Россию, отметив интерес со стороны коллег к возможности также экспортировать в РФ женьшень.

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Агентство "Прайм" сообщает, что в рамках переговоров обе стороны выразили уверенность в потенциале для расширения торгового сотрудничества, включая взаимные поставки овощей и фруктов.

Напомним, 18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на следующий день.