Северокорейские яблоки и женьшень едут в Россию: развитие торгового сотрудничества

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт после успешных переговоров с коллегами из Северной Кореи подчеркнул возможность начать импорт северокорейских яблок в Россию, отметив интерес со стороны коллег к возможности также экспортировать в РФ женьшень.
Агентство "Прайм" сообщает, что в рамках переговоров обе стороны выразили уверенность в потенциале для расширения торгового сотрудничества, включая взаимные поставки овощей и фруктов.
Напомним, 18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на следующий день.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.