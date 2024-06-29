США сняли потолок цен на нефть с российского проекта "Сахалин-2" в Японию

Министерство финансов США продлило разрешение на поставку нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию до 28 июня 2025 года, несмотря на установленные ранее ограничения на экспорт нефти в рамках санкций.
Однако ограничения остаются в силе для определенных лиц и операций, как указано в документе, опубликованном на сайте американского ведомства.
"Все запрещенные решением от 21 ноября 2022 года операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти с проекта "Сахалин-2", разрешены до 00:01 по восточному времени 28 июня 2025 года", — указывается в документе.
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