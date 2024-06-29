Засуха уничтожила посевы зерновых культур на юге России: что будет с ценами?

Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин сообщил, что в текущем агросезоне цены на зерно могут быть скорректированы из-за засухи в южных регионах страны, которая привела к потере части посевов зерновых культур.
Он отметил, что несмотря на это, прогноз по объёмам производства зерновых остаётся неизменным на уровне 132 миллиона тонн.
Разин выразил уверенность, что цены на зерно в этом году позволят достичь хороших результатов в рентабельности для сельхозпроизводителей. Он также подчеркнул, что планируемый объём урожая может быть достигнут благодаря производству в других регионах России, сообщает РБК.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.