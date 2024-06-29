Засуха уничтожила посевы зерновых культур на юге России: что будет с ценами?

Цены на зерно могут скорректироваться из-за засухи

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин сообщил, что в текущем агросезоне цены на зерно могут быть скорректированы из-за засухи в южных регионах страны, которая привела к потере части посевов зерновых культур.

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Он отметил, что несмотря на это, прогноз по объёмам производства зерновых остаётся неизменным на уровне 132 миллиона тонн.

Разин выразил уверенность, что цены на зерно в этом году позволят достичь хороших результатов в рентабельности для сельхозпроизводителей. Он также подчеркнул, что планируемый объём урожая может быть достигнут благодаря производству в других регионах России, сообщает РБК.