Евросоюз планирует восстановить пошлины на импорт яиц и сахара с Украины с 28 июня, чтобы успокоить протестующих фермеров, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источник.
В соответствии с решением, размер пошлин составит 419 евро за тонну белого сахара, 339 евро за тонну сахара-сырца и 30 центов за 1 кг яиц. Действие пошлин планируется до июня 2025 года.
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, отметил, что установленные тарифы соответствуют действующему соглашению между Украиной и ЕС. Однако Киев продолжает вести переговоры с Брюсселем о возможности улучшения условий и устранении двусторонних ограничений.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.