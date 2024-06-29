Протестующие фермеры заставили Евросоюз сдаться: возврат пошлины на импорт яиц и сахара с Украины

ЕС восстанавливает пошлины на яйца и сахар с Украины

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз планирует восстановить пошлины на импорт яиц и сахара с Украины с 28 июня, чтобы успокоить протестующих фермеров, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источник.

Фото: flickr.com by kees torn, CC BY-SA 2.0

В соответствии с решением, размер пошлин составит 419 евро за тонну белого сахара, 339 евро за тонну сахара-сырца и 30 центов за 1 кг яиц. Действие пошлин планируется до июня 2025 года.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, отметил, что установленные тарифы соответствуют действующему соглашению между Украиной и ЕС. Однако Киев продолжает вести переговоры с Брюсселем о возможности улучшения условий и устранении двусторонних ограничений.