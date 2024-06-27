МВФ обеспокоен ростом американского госдолга

МВФ: к 2032 году размер американского госдолга к 2032 году станет критическим

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти США всё больше осознают необходимость снижения государственного долга по отношению к ВВП. Рост долга представляет угрозу как для американской, так и для мировой экономики. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к 2032 году государственный долг может достичь 140% от ВВП.

Государственный долг США представляет собой общую сумму задолженности федерального правительства перед своими кредиторами. Он состоит из двух основных частей:

Внутригосударственный долг — задолженность перед правительственными организациями, такими как государственные и частные пенсионные фонды, а также фондами социального страхования.

Внешний долг — обязательства перед иностранными государствами, международными организациями и другими зарубежными кредиторами.

Государственный долг США является одним из самых крупных в мире и включает в себя различные типы долговых обязательств, такие как казначейские ценные бумаги, облигации федеральных агентств и другие инструменты.

Важно отметить, что государственный долг не ограничивается только федеральным уровнем. Каждый штат и местное правительство также могут иметь свои собственные долги.

США до сих пор не обанкротились, потому что они являются одной из самых экономически развитых стран мира с мощной экономикой и устойчивой финансовой системой. Кроме того, доллар является мировой резервной валютой, что обеспечивает дополнительную стабильность экономике страны.

Однако государственный долг США является одним из крупнейших в мире, и некоторые эксперты выражают опасения относительно его возможного влияния на экономику страны в будущем. Тем не менее, правительство США принимает меры для управления долгом и обеспечения стабильности экономики.

Владимир Путин неоднократно говорил, что использование доллара как политического оружия, подрывающее доверие к нему, является "несусветной глупостью" и критической ошибкой. По сути дела, конец "американской мечте" наступит тогда, когда падёт доверие к доллару.