Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Госдумы предложила программу компенсации на туризм для участников СВО
Дебаты США: "Сонный Джо" против "Диктатора Трампа"
Автоэксперт Попов оценил тренды на рынке электромобилей
Сергей Лавров выразил поддержку властям Боливии в связи с военным путчем
Андрей Клишас отметил, что отдельного законодательства для мигрантов не будет
Почему стоит украсить сад розовыми цветами?
В ГАИ напомнили о серьёзных последствиях поездки за рулём без прав
Советы, как выбрать качественный чай
Почему кошка мелко трясёт хвостом: объяснение
МВФ обеспокоен ростом американского госдолга

МВФ: к 2032 году размер американского госдолга к 2032 году станет критическим

2:14
Экономика

Власти США всё больше осознают необходимость снижения государственного долга по отношению к ВВП. Рост долга представляет угрозу как для американской, так и для мировой экономики. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к 2032 году государственный долг может достичь 140% от ВВП.

Государственный долг США представляет собой общую сумму задолженности федерального правительства перед своими кредиторами. Он состоит из двух основных частей:

Внутригосударственный долг — задолженность перед правительственными организациями, такими как государственные и частные пенсионные фонды, а также фондами социального страхования.
Внешний долг — обязательства перед иностранными государствами, международными организациями и другими зарубежными кредиторами.
Государственный долг США является одним из самых крупных в мире и включает в себя различные типы долговых обязательств, такие как казначейские ценные бумаги, облигации федеральных агентств и другие инструменты.

Важно отметить, что государственный долг не ограничивается только федеральным уровнем. Каждый штат и местное правительство также могут иметь свои собственные долги.

США до сих пор не обанкротились, потому что они являются одной из самых экономически развитых стран мира с мощной экономикой и устойчивой финансовой системой. Кроме того, доллар является мировой резервной валютой, что обеспечивает дополнительную стабильность экономике страны.

Однако государственный долг США является одним из крупнейших в мире, и некоторые эксперты выражают опасения относительно его возможного влияния на экономику страны в будущем. Тем не менее, правительство США принимает меры для управления долгом и обеспечения стабильности экономики.

Владимир Путин неоднократно говорил, что использование доллара как политического оружия, подрывающее доверие к нему, является "несусветной глупостью" и критической ошибкой. По сути дела, конец "американской мечте" наступит тогда, когда падёт доверие к доллару. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Дания отказалась рисковать и закрыла программу подготовки пилотов на F-16 для ВСУ
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Последние материалы
Андрей Клишас отметил, что отдельного законодательства для мигрантов не будет
Почему стоит украсить сад розовыми цветами?
В ГАИ напомнили о серьёзных последствиях поездки за рулём без прав
Советы, как выбрать качественный чай
Почему кошка мелко трясёт хвостом: объяснение
Как избежать секущхся волос
В России намерены запретить идеологию чайлдфри
Иностранным работникам в России грозят новые ограничения
Актриса Екатерина Варнава усомнилась, что ей нужен муж
"Диета" из темной материи может сделать звезды фактически бессмертными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников