В районе "спорных островов" японцам нужен безвизовый режим

Японцы хотят возобновить рыбодобычу в курильских водах

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Москве состоялась встреча директора Третьего Департамента Азии МИД РФ Людмилы Воробьевой и директора Департамента Европы МИД Японии Накагомэ Масаси.

Фото: web.archive.org by Rusik_z, CC BY-SA 3.0

Целью встречи было обсуждение возобновления безвизовых посещений могил предков и возобновления добычи японскими судами морских биоресурсов в спорных районах. Об этом сообщила газета "Хоккайдо симбун".

Данная встреча была первым контактом руководителей департаментов внешнеполитических ведомств обеих стран с начала февраля 2022 года. По словам представителей МИД России, ведомства встретились по просьбе Японии, диалог продолжался около часа. Накагомэ Масаси находился в Москве для обмена мнениями с сотрудниками посольства Японии в РФ.