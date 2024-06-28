Россияне стали больше заказывать продуктов питания

Оборот онлайн-заказов продуктов питания в России вырос на 43%

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году в России произошел значительный рост объема онлайн-продаж продуктов питания. Согласно информации исследования компании IBC Real Estate, опубликованного в издании "РБК Вино", оборот вырос на 43%.

Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

Оборот за прошлый год достиг 809 млрд рублей, и прогнозируется, что к 2024 году этот рынок увеличится еще на 40%, до 1,2 трлн рублей. Доля онлайн-продаж продуктов питания в общем объеме рынка в 2023 году составила 3,7% и ожидается, что к концу 2024 года она вырастет до 4,3%.

Аналитики прогнозируют, что к 2024 году количество заказов может достигнуть 820 млн (рост на 31% год к году). Общий оборот розничной торговли в России в 2023 году составил 48,2 трлн рублей, и почти половина этой суммы приходится на продукты питания.