Россияне стали больше заказывать продуктов питания

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Оборот онлайн-заказов продуктов питания в России вырос на 43%

1:12
Экономика

В 2023 году в России произошел значительный рост объема онлайн-продаж продуктов питания. Согласно информации исследования компании IBC Real Estate, опубликованного в издании "РБК Вино", оборот вырос на 43%.

Оборот онлайн-заказов продуктов питания в России вырос на 43%
Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

Оборот за прошлый год достиг 809 млрд рублей, и прогнозируется, что к 2024 году этот рынок увеличится еще на 40%, до 1,2 трлн рублей. Доля онлайн-продаж продуктов питания в общем объеме рынка в 2023 году составила 3,7% и ожидается, что к концу 2024 года она вырастет до 4,3%.

Аналитики прогнозируют, что к 2024 году количество заказов может достигнуть 820 млн (рост на 31% год к году). Общий оборот розничной торговли в России в 2023 году составил 48,2 трлн рублей, и почти половина этой суммы приходится на продукты питания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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