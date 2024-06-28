30 млн собак убивают в Азии ежегодно для потребительского рынка

По данным Международного общества защиты животных, ежегодно в Азии для потребления человеком убивают около 30 миллионов собак. Сюда входят около 10-20 миллионов собак, которых забивают в Китае, 2 миллиона в Южной Корее, 1 миллион в Индонезии и около 5 миллионов во Вьетнаме.
Однако поддержка торговли снижается, и по всей Азии растет движение в защиту животных, выступающее против потребления мяса собак и кошек. Эта тенденция нашла отражение в растущем числе правительственных запретов в последние годы.
В 2020 году Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, запретившим потребление мяса собак и кошек, а индийский штат Нагаленд, печально известный своей "скрытой" торговлей собачатиной, также объявил о полном запрете наряду с усилением правоприменения.
Участники кампании также приветствовали “переломный” момент в борьбе с торговлей собачатиной, когда столица Индонезии Джакарта, крупнейший город Юго-Восточной Азии, в прошлом году запретила торговлю мясом собак и кошек.
Южная Корея также приняла исторический законопроект о запрете торговли собачатиной.
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