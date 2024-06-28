Разрушительный ущерб плантациям немецких фермеров нанесла сильная непогода с градом

На прошлой неделе Германию охватили сильный ураган и град. По данным издания Agrarheute.com, пострадали посевы сельхозкультур на 70 000 гектарах. Общий ущерб составил 20 миллионов евро.
Страховые компании отмечают, что наиболее пострадали регионы Саксония и Тюрингия. Особенно пострадали посевы озимого ячменя, озимой пшеницы, рапса, сои и кукурузы.
В регионе Виттенберг разрушительный ущерб плантациям фермеров нанесла сильная непогода с градом. Согласно информации mz.de, местные службы уже работают на местах, но фермеры отмечают почти полную потерю урожая, и восстановить ситуацию будет сложно.
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