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Разрушительный ущерб плантациям немецких фермеров нанесла сильная непогода с градом

От мощного урагана и града в Германии пострадали посевы на 70 тыс. гектарах

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Экономика

На прошлой неделе Германию охватили сильный ураган и град. По данным издания Agrarheute.com, пострадали посевы сельхозкультур на 70 000 гектарах. Общий ущерб составил 20 миллионов евро.

От мощного урагана и града в Германии пострадали посевы на 70 тыс. гектарах
Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, CC BY-SA 4.0

Страховые компании отмечают, что наиболее пострадали регионы Саксония и Тюрингия. Особенно пострадали посевы озимого ячменя, озимой пшеницы, рапса, сои и кукурузы.

В регионе Виттенберг разрушительный ущерб плантациям фермеров нанесла сильная непогода с градом. Согласно информации mz.de, местные службы уже работают на местах, но фермеры отмечают почти полную потерю урожая, и восстановить ситуацию будет сложно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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