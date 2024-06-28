Азербайджан планирует инвестировать средства в создание оливкового комплекса в Дагестане

На территории Дагестана может появиться первый оливковый сад

Инвестиции из Азербайджана в агропроекты в Дагестане будут реализованы в ближайшее время. По сообщению Telegram-канала Центр поддержки экспорта Республики Дагестан, Азербайджан планирует вложить средства в строительство высокотехнологичного комплекса.

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Рамин Сейфуллаев, учредитель компании S.R.Plast, объявил об этих намерениях на ПМЭФ-2024. Инвестиции оцениваются примерно в 750 млн рублей.

Согласно планам, будет построен питомник на площадке Агроцентра с применением передовых технологий, в проект планируется вложить 2 млн долларов.

Кроме того, в Дагестане может появиться первый оливковый сад, а также будет запущена переработка оливок.