Азербайджан планирует инвестировать средства в создание оливкового комплекса в Дагестане

Инвестиции из Азербайджана в агропроекты в Дагестане будут реализованы в ближайшее время. По сообщению Telegram-канала Центр поддержки экспорта Республики Дагестан, Азербайджан планирует вложить средства в строительство высокотехнологичного комплекса.

