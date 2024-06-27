Кубанские фермеры продемонстрировали впечатляющий результат - огурец-рекордсмен вырос за 90 дней

Огурец-гигант вырастили в Белореченском районе Краснодарского края. Фермеры достигли впечатляющего результата — весит огурец 4 кг 600 г. Об этом пишет "ГлавАгроном".
Овощ удалось вырастить за стандартные 90 дней благодаря правильному уходу и внимательному отношению овощеводов. Чтобы привлечь внимание широкой общественности к своему достижению, фермеры из Белореченского района подали заявку на регистрацию рекорда в книге и реестре рекордов России.
Помимо гигантского огурца, фермеры выращивают еще несколько крупных огурцов, которые будут представлены на агро-выставках в Москве, Ставрополе и на Кубанской ярмарке.
После участия в выставках гигантский огурец будет использован для получения семян. Агротехники намерены вырастить еще более крупные "экземпляры" из этих семян.
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