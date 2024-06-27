Санни Вергезе, генеральный директор Olam Agri, сингапурской сельскохозяйственной торговой фирмы, выступая на конференции потребителей Redburn Atlantic and Rothschild на прошлой неделе, предупредил аудиторию, что мир приближается к периоду "продовольственных войн", поскольку геополитические пожары распространяются по всему миру.
"Мы вели много войн из-за нефти. Мы будем вести более масштабные войны за продовольствие и воду ", — отметил Вергезе.
Последние данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций показывают, что мировые цены на продовольствие снова начинают расти и остаются значительно выше уровней, существовавших до Covid.
Cамые бедные страны чрезвычайно уязвимы к резкому росту цен на продовольствие и его нехватке, поэтому подвергаются наибольшему риску социальных волнений.
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