Мир приближается к периоду "продовольственных войн"

Zero Hedge: Мир катится к "продовольственной войне"

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Санни Вергезе, генеральный директор Olam Agri, сингапурской сельскохозяйственной торговой фирмы, выступая на конференции потребителей Redburn Atlantic and Rothschild на прошлой неделе, предупредил аудиторию, что мир приближается к периоду "продовольственных войн", поскольку геополитические пожары распространяются по всему миру.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Мы вели много войн из-за нефти. Мы будем вести более масштабные войны за продовольствие и воду ", — отметил Вергезе.

Последние данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций показывают, что мировые цены на продовольствие снова начинают расти и остаются значительно выше уровней, существовавших до Covid.

Cамые бедные страны чрезвычайно уязвимы к резкому росту цен на продовольствие и его нехватке, поэтому подвергаются наибольшему риску социальных волнений.