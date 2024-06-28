Топ-5 стран, где платежи проходят в основном с использованием наличных

Кредитные карты и электронные кошельки получают все большее распространение во всем мире, а доля наличных, используемых в транзакциях, резко падает.
Наглядный пример — Нигерия. В 2019 году более 90% транзакций по-прежнему приходилось на наличные платежи. Сегодня это число сократилось до 55%. Об этом пишет Zero Hedge.
Ниже приведен топ-5 стран, где платежи проходят с использованием наличных:
Самое удивительное в этой пятерке стран — присутствие Японии, где технологии развиваются, казалось бы, экспоненциальными темпами. Однако японцы в финансовых делах верны традициям — наличные по-прежнему в ходу.
В некоторых странах платежи наличными, наоборот, уже стали редкостью. К ним относятся Китай — 7%, Канада и Новая Зеландия — 6%, Швеция — 5%, Норвегия — 4%.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.