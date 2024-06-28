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Топ-5 стран, где платежи проходят в основном с использованием наличных

В этих странах наличные являются ведущим платежным способом

1:05
Экономика

Кредитные карты и электронные кошельки получают все большее распространение во всем мире, а доля наличных, используемых в транзакциях, резко падает.

В этих странах наличные являются ведущим платежным способом
Фото: flickr.com by Mike Schmid, CC BY-SA 2.0

Наглядный пример — Нигерия. В 2019 году более 90% транзакций по-прежнему приходилось на наличные платежи. Сегодня это число сократилось до 55%. Об этом пишет Zero Hedge.

Ниже приведен топ-5 стран, где платежи проходят с использованием наличных:

  • Нигерия — 55%,
  • Таиланд — 46%,
  • Филиппины — 44%,
  • Япония — 41%,
  • Мексика — 38%.

Самое удивительное в этой пятерке стран — присутствие Японии, где технологии развиваются, казалось бы, экспоненциальными темпами. Однако японцы в финансовых делах верны традициям — наличные по-прежнему в ходу.

В некоторых странах платежи наличными, наоборот, уже стали редкостью. К ним относятся Китай — 7%, Канада и Новая Зеландия — 6%, Швеция — 5%, Норвегия — 4%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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