Топ-5 стран, где платежи проходят в основном с использованием наличных

В этих странах наличные являются ведущим платежным способом

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кредитные карты и электронные кошельки получают все большее распространение во всем мире, а доля наличных, используемых в транзакциях, резко падает.

Фото: flickr.com by Mike Schmid, CC BY-SA 2.0

Наглядный пример — Нигерия. В 2019 году более 90% транзакций по-прежнему приходилось на наличные платежи. Сегодня это число сократилось до 55%. Об этом пишет Zero Hedge.

Ниже приведен топ-5 стран, где платежи проходят с использованием наличных:

Нигерия — 55%,

Таиланд — 46%,

Филиппины — 44%,

Япония — 41%,

Мексика — 38%.

Самое удивительное в этой пятерке стран — присутствие Японии, где технологии развиваются, казалось бы, экспоненциальными темпами. Однако японцы в финансовых делах верны традициям — наличные по-прежнему в ходу.

В некоторых странах платежи наличными, наоборот, уже стали редкостью. К ним относятся Китай — 7%, Канада и Новая Зеландия — 6%, Швеция — 5%, Норвегия — 4%.