Как повышение налогов изменит экономическую картину в России

Брагин: повышение налогов может негативно сказаться на РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Влияние предлагаемого повышения налогов для граждан и бизнеса может оказаться значительным, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

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По его мнению, предложенное правительством увеличение налога на прибыль с 20% до 25% и введение многоступенчатой ставки НДФЛ направлено на компенсацию снижения нефтегазовых доходов, сообщает "Прайм".

Краткосрочный эффект от этих изменений, по словам эксперта, может оказаться негативным: компании, вероятно, будут перекладывать увеличенные расходы на потребителей, а работники будут требовать повышения заработной платы.

Такие меры могут стать источником рисков для инфляции. Однако Владимир Брагин уверен, что в долгосрочной перспективе повышение налогов будет способствовать стабилизации экономики и даже оказать положительное влияние.