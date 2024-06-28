На Западе предупредили, что санкции против России угрожают мировому рынку СПГ

Санкции против РФ и инциденты в Красном море угрожают рынку СПГ

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Антироссийские санкции и инциденты с танкерами в Красном море могут привести к дефициту сжиженного природного газа (СПГ) по всему миру, как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на отчет Международного газового союза (IGU).

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

По мнению экспертов организации, санкции со стороны США против проекта "Арктик СПГ-2", которые вынудили иностранных инвесторов приостановить своё участие в нём, а также запрет на транзит СПГ из России в портах Европейского союза, могут привести к глобальным нарушениям поставок.

Дополнительно, заморозка выдачи лицензий американским компаниям на экспорт СПГ до 2024 года администрацией президента Джо Байдена также негативно скажется на мировой отрасли СПГ.

Новые заводы по производству СПГ в Катаре и США, строительство которых находится на завершающей стадии, не будут готовы к эксплуатации в ближайшие годы, что добавляет неопределенности в будущее рынка.