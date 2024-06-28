Южная Корея вводит санкции против пяти компаний и четырёх судов из России и КНДР

Южная Корея расширила санкции против России. Об этом со ссылкой на МИД республики пишет РИА Новости.
С начала июля будут действовать ограничения против пяти компаний и четырех судов из России, КНДР и других стран, обвиняемых в поставках оружия и нефтепродуктов в Северную Корею.
Санкции также затронули восемь человек из КНДР, связанных с ядерными и ракетными программами.
Официальное заявление подчеркивает, что эти меры приняты в ответ на угрозу безопасности, связанную с подписанием Москвой и Пхеньяном договора о стратегическом партнерстве.
Среди организаций, попавших под санкции, — российские транспортные компании ООО "ТрансМорФлот" и ООО "М ЛИЗИНГ", а также кипрская IBEX Shipping Inc, владеющая тремя судами под российским флагом.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.