Южная Корея вводит санкции против пяти компаний и четырёх судов из России и КНДР

Южная Корея расширила санкции в отношении России

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Южная Корея расширила санкции против России. Об этом со ссылкой на МИД республики пишет РИА Новости.

Фото: flickr.com by Maersk Line, CC BY-SA 2.0

С начала июля будут действовать ограничения против пяти компаний и четырех судов из России, КНДР и других стран, обвиняемых в поставках оружия и нефтепродуктов в Северную Корею.

Санкции также затронули восемь человек из КНДР, связанных с ядерными и ракетными программами.

Официальное заявление подчеркивает, что эти меры приняты в ответ на угрозу безопасности, связанную с подписанием Москвой и Пхеньяном договора о стратегическом партнерстве.

Среди организаций, попавших под санкции, — российские транспортные компании ООО "ТрансМорФлот" и ООО "М ЛИЗИНГ", а также кипрская IBEX Shipping Inc, владеющая тремя судами под российским флагом.