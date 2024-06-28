Россиян предупредили о долгах из-за старых кредитных карт

Как избежать долгов: закройте кредитные карты в срок

После погашения всех задолженностей по кредитной карте её следует вернуть в банк по истечении срока её действия. Об этом сообщила юрист Елена Держиева.

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По её словам, каждая карта привязана к банковскому счёту, через который осуществляются все финансовые операции, включая снятие наличных и оплату покупок.

Для закрытия карты необходимо обратиться в банк, чтобы учреждение могло заблокировать её вместе с банковским счётом.

Если этого не сделать, банк может начислять плату за обслуживание карты или SMS-оповещения с этого счёта, даже если карта не используется.

В таком случае средства могут быть списаны с кредитного лимита, что может негативно сказаться на кредитной истории из-за возникшей задолженности, сообщают "Аргументы и факты".