Стипендию в размере МРОТ для студентов предложили ввести в РФ

Министерство образования РФ предложило включить в национальный проект "Семья" идею о ежемесячной социальной стипендии для студентов вузов, являющихся родителями дошкольников, в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Согласно данным Минобрнауки, уже сейчас 452 университета России оказывают материальную поддержку девушкам, ставшими мамами во время учебы, и 347 вузов предоставляют поддержку одиноким матерям или отцам.
Предложение о стипендии может стать дополнительным шагом для улучшения социального положения таких студентов.
Кроме того, 20 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям двух и более детей. Важным условием для получения этой выплаты является то, что доход на члена семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.