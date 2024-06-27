Евросоюз введёт пошлины на сахар и яйца с Украины с 28 июня

Указ о введении пошлин на импорт сахара и яиц с Украины начнёт действовать с 28 июня. Европейский союз устанавливает пошлины на импорт сахара и яиц из Украины из-за превышения импортного лимита.
Пошлины на импорт этих двух видов продуктов в ЕС вступят в силу с 28 июня, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Источник отметил, что тарифы будут объявлены в пятницу.
Предполагаемые пошлины составят 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца. Дополнительно, цена на яйца увеличится на 30 центов за килограмм, как сообщает "Царьград".
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.