Евросоюз введёт пошлины на сахар и яйца с Украины с 28 июня

ЕС вводит пошлины на сахар и яйца с Украины

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Указ о введении пошлин на импорт сахара и яиц с Украины начнёт действовать с 28 июня. Европейский союз устанавливает пошлины на импорт сахара и яиц из Украины из-за превышения импортного лимита.

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Пошлины на импорт этих двух видов продуктов в ЕС вступят в силу с 28 июня, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Источник отметил, что тарифы будут объявлены в пятницу.

Предполагаемые пошлины составят 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца. Дополнительно, цена на яйца увеличится на 30 центов за килограмм, как сообщает "Царьград".