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В этих городах мира можно найти комфортную для проживания среду

Пятерка лучших и худших для проживания городов мира в 2024 году

1:31
Экономика

В ежегодном исследовании, которое проводится по заказу The Economist, представлены 173 города по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Пятерка лучших и худших для проживания городов мира в 2024 году
Фото: unsplash.com by Samson Duborg-Rankin, PDM

Вот пятерка лучших городов мира:

  1. Вена (Австрия),
  2. Копенгаген (Дания),
  3. Цюрих (Швейцария),
  4. Мельбурн (Австралия),
  5. Калгари (Канада) и Женева (Швейцария).

Вена третий год подряд завоевывает звание самого удобного для жизни города мира. Столица Австрии получила высокие оценки в четырех из пяти категорий индекса, но отсутствие крупных спортивных мероприятий привело к снижению ее рейтинга до 93,5 из 100 в категории "Культура и окружающая среда". Копенгаген, Цюрих и Женева отличаются скромной численностью населения, что, как правило, приводит к снижению уровня преступности и меньшей загруженности дорог и систем общественного транспорта.

Последние строчки рейтинга занимают города с очень низкими показателями по представленным выше категориям:

  1. Карачи (Пакистан),
  2. Лагос (Нигерия),
  3. Алжир (Алжир),
  4. Триполи (Ливия),
  5. Дамаск (Сирия).

Нестабильная политическая ситуация, высокий уровень преступности, низкие экономические показатели, военные конфликты оказали влияние на уровень жизни в этих городах, занявших последние позиции. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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