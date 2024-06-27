В этих городах мира можно найти комфортную для проживания среду

Пятерка лучших и худших для проживания городов мира в 2024 году

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ежегодном исследовании, которое проводится по заказу The Economist, представлены 173 города по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Фото: unsplash.com by Samson Duborg-Rankin, PDM

Вот пятерка лучших городов мира:

Вена (Австрия), Копенгаген (Дания), Цюрих (Швейцария), Мельбурн (Австралия), Калгари (Канада) и Женева (Швейцария).

Вена третий год подряд завоевывает звание самого удобного для жизни города мира. Столица Австрии получила высокие оценки в четырех из пяти категорий индекса, но отсутствие крупных спортивных мероприятий привело к снижению ее рейтинга до 93,5 из 100 в категории "Культура и окружающая среда". Копенгаген, Цюрих и Женева отличаются скромной численностью населения, что, как правило, приводит к снижению уровня преступности и меньшей загруженности дорог и систем общественного транспорта.

Последние строчки рейтинга занимают города с очень низкими показателями по представленным выше категориям:

Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия), Алжир (Алжир), Триполи (Ливия), Дамаск (Сирия).

Нестабильная политическая ситуация, высокий уровень преступности, низкие экономические показатели, военные конфликты оказали влияние на уровень жизни в этих городах, занявших последние позиции.