В этих городах мира можно найти комфортную для проживания среду

В ежегодном исследовании, которое проводится по заказу The Economist, представлены 173 города по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.
Вот пятерка лучших городов мира:
Вена третий год подряд завоевывает звание самого удобного для жизни города мира. Столица Австрии получила высокие оценки в четырех из пяти категорий индекса, но отсутствие крупных спортивных мероприятий привело к снижению ее рейтинга до 93,5 из 100 в категории "Культура и окружающая среда". Копенгаген, Цюрих и Женева отличаются скромной численностью населения, что, как правило, приводит к снижению уровня преступности и меньшей загруженности дорог и систем общественного транспорта.
Последние строчки рейтинга занимают города с очень низкими показателями по представленным выше категориям:
Нестабильная политическая ситуация, высокий уровень преступности, низкие экономические показатели, военные конфликты оказали влияние на уровень жизни в этих городах, занявших последние позиции.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.