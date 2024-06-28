Российский газ направляется в Иран: "Газпром" и National Iranian Gas Company подписали стратегический меморандум

В ходе визита делегации "Газпрома" в Иран, российская компания подписала стратегический меморандум с National Iranian Gas Company о трубопроводных поставках российского природного газа в эту страну, сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность в перспективности данного соглашения.
Также состоялась рабочая встреча Миллера с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, где обсуждались первоочередные шаги по реализации меморандума и другие аспекты сотрудничества в энергетической сфере.
Ранее стало известно, что Иран проявляет интерес к поставкам газа из России, и ведётся работа по проработке различных вариантов сотрудничества.
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