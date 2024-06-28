Российский газ направляется в Иран: "Газпром" и National Iranian Gas Company подписали стратегический меморандум

Россия и Иран подписали меморандум о поставках газа

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ходе визита делегации "Газпрома" в Иран, российская компания подписала стратегический меморандум с National Iranian Gas Company о трубопроводных поставках российского природного газа в эту страну, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Согласно сообщению, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность в перспективности данного соглашения.

Также состоялась рабочая встреча Миллера с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, где обсуждались первоочередные шаги по реализации меморандума и другие аспекты сотрудничества в энергетической сфере.

Ранее стало известно, что Иран проявляет интерес к поставкам газа из России, и ведётся работа по проработке различных вариантов сотрудничества.