Канадская нефть вытесняет иракскую на американском рынке

Канадская нефть — новый выбор США

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нефтеперерабатывающие заводы на Западном побережье США заменяют поставки иракской нефти на более экономичное сырьё из Канады, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

Калифорния и Вашингтон планируют увеличить импорт канадской нефти до примерно 150 тыс. баррелей в день в июне, что в семь раз превышает средние поставки, по данным Vortexa.

В то же время объёмы импорта иракской нефти Basrah Heavy могут снизиться до 3587 баррелей в день по сравнению с 76 тыс. баррелей в мае.

Такой подход выгоден для местных нефтеперерабатывающих заводов, которые вынуждены были бы платить за иракскую нефть на несколько долларов больше за баррель.

Переход на канадскую нефть также указывает на то, что США остаются ключевым рынком для канадских поставщиков, несмотря на расширение трубопровода Trans Mountain, предоставляющего доступ к азиатским рынкам.