США вводят мягкие санкции против РФ из-за страха роста цен на нефть

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Нефть, выборы и мягкие санкции: что стоит за решениями Байдена

0:52
Экономика

Администрация американского президента Джо Байдена выражает беспокойство по поводу возможного роста цен на нефть перед предстоящими выборами.

Нефть, выборы и мягкие санкции: что стоит за решениями Байдена
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Это привело к более мягкому подходу в санкционной политике в отношении России, Ирана и Венесуэлы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Согласно изданию, санкции против России, введённые 12 июня, оказали минимальное воздействие на нефтяную отрасль. 

Некоторые чиновники Министерства финансов США выразили недовольство отсутствием мер по противодействию "нефтеторговым сетям, занимающимся переправкой российской и иранской нефти".

Они отмечают, что политика администрации Байдена стремится снизить доходы России и Ирана, одновременно удерживая цены на нефть на приемлемом уровне.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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