Стало известно, в каких отраслях запрещают работать трудовым мигрантам

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Иностранным работникам в России грозят новые ограничения

1:05
Экономика

Министерство труда разработало проект постановления о сокращении доли иностранных работников в 11 регионах России, сообщают "Известия".

Иностранным работникам в России грозят новые ограничения
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

В нескольких регионах планируется ограничить их трудоустройство в отраслях, таких как пассажирские перевозки, розничная торговля и другие. Нововведения должны вступить в силу с начала 2025 года.

В частности, дополнительные ограничения на привлечение иностранной рабочей силы будут введены в Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской, Амурской областях, а также в республиках Удмуртия и Дагестан, в Краснодарском и Красноярском краях.

Наиболее строгие ограничения предполагается ввести в Краснодарском крае. Если в среднем по России доля трудовых мигрантов в строительстве может составлять до 80% от общего числа работников на предприятии, то в Краснодарском крае предлагается снизить этот показатель до 50%.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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