Стало известно, в каких отраслях запрещают работать трудовым мигрантам

Министерство труда разработало проект постановления о сокращении доли иностранных работников в 11 регионах России, сообщают "Известия".
В нескольких регионах планируется ограничить их трудоустройство в отраслях, таких как пассажирские перевозки, розничная торговля и другие. Нововведения должны вступить в силу с начала 2025 года.
В частности, дополнительные ограничения на привлечение иностранной рабочей силы будут введены в Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской, Амурской областях, а также в республиках Удмуртия и Дагестан, в Краснодарском и Красноярском краях.
Наиболее строгие ограничения предполагается ввести в Краснодарском крае. Если в среднем по России доля трудовых мигрантов в строительстве может составлять до 80% от общего числа работников на предприятии, то в Краснодарском крае предлагается снизить этот показатель до 50%.
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