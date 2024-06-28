Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
EJCI: ограничение соли в рационе улучшает жизнь при сердечной недостаточности
Вот это страховочка! 4,5 триллиона: кто получит такой куш?
Как вырастить богатый урожай кабачков?
"Согласие": выплаты водителям после урагана Эдгар доходят до 1,2 млн рублей
Эксперт назвал наиболее реалистичный сценарий завершения конфликта на Украине
Ирина Безрукова купила дачу в ипотеку
США могут утратить контроль в WADA из-за финансового шантажа
Автоэксперт Зиновьев рассказал о проблемах Geely Coolray с пробегом
Диетолог Бобровский: завтрак может влиять на настроение
Россия вернула лидерские позиции в списке крупнейших поставщиков металлов в ЕС

Российские металлы возвращаются на европейский рынок

1:10
Экономика

В марте 2024 года Россия вернулась в число основных поставщиков металлов в Европу. В этот месяц страны Евросоюза значительно увеличили объемы закупок российской стали и железа, достигнув максимальных значений с мая 2023 года.

Российские металлы возвращаются на европейский рынок
Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery, CC BY-SA 2.0

Объём поставок железа и стали из России вырос на 1,7 раза, достигнув отметки в 328 миллионов евро.

Основной потребитель оказалась Бельгия, которая приобрела продукцию на сумму 130,5 миллиона евро, что является трёхкратным ростом по сравнению с июнем 2022 года.

Италия приобрела сталь на 85 миллионов евро, Дания — на 35 миллионов, Чехия — на 23 миллиона, Нидерланды — на 20 миллионов, а Венгрия — на 13,7 миллиона евро.

Сталь и алюминий наиболее востребованы в строительном секторе Европы, а также находят применение в машиностроении, авиационной и упаковочной промышленности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность

В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов. 

Подкормка томатов йодом улучшит урожайность
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Эксперты дали ответ, в каком возрасте заводить питомца
В "Авито" подготовили перечень устройств и гаджетов, незаменимых летом в дороге
Южная Корея расширила список запрещённых к ввозу в РФ товаров
Три рецепта, где основным ингредиентом является апельсин
Глава СК РФ Бастрыкин заявил о необходимости отмены моратория на смертную казнь
Политолог Бардин: "Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине"
Философия K-Beauty: натуральность, инновации и глубокий уход за кожей
Депутат Разворотнева предупредила о риске покупки жилья в самострое
Певец Прохор Шаляпин заявил, что сдаст ребёнка от Волочковой в детдом
Политолог Маркелов: Трамп не представляет, как закончить конфликт на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников