Россия вернула лидерские позиции в списке крупнейших поставщиков металлов в ЕС

Российские металлы возвращаются на европейский рынок

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В марте 2024 года Россия вернулась в число основных поставщиков металлов в Европу. В этот месяц страны Евросоюза значительно увеличили объемы закупок российской стали и железа, достигнув максимальных значений с мая 2023 года.

Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery, CC BY-SA 2.0

Объём поставок железа и стали из России вырос на 1,7 раза, достигнув отметки в 328 миллионов евро.

Основной потребитель оказалась Бельгия, которая приобрела продукцию на сумму 130,5 миллиона евро, что является трёхкратным ростом по сравнению с июнем 2022 года.

Италия приобрела сталь на 85 миллионов евро, Дания — на 35 миллионов, Чехия — на 23 миллиона, Нидерланды — на 20 миллионов, а Венгрия — на 13,7 миллиона евро.

Сталь и алюминий наиболее востребованы в строительном секторе Европы, а также находят применение в машиностроении, авиационной и упаковочной промышленности.