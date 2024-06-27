Российские компании купили 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия из Индии

Индия впервые отправила в Россию партию алюминия

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия весной впервые отправила в Россию партию алюминия, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные индийской таможни.

Фото: flickr by uc_rusal_photo_gallery, CC BY-SA 2.0

В апреле российские компании закупили 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия у Индии на сумму $16,5 миллиона.

Это первая поставка металла в Российскую Федерацию с 2009 года.

Россия сама является крупным экспортером алюминия. В прошлом году страна заняла второе место в мире по объёмам экспорта этого металла на сумму $6,5 миллиарда.

По мнению экспертов, поставки индийского алюминия в Россию могут быть связаны со сложностями закупки металла на внутреннем рынке.