Российские компании купили 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия из Индии

Индия весной впервые отправила в Россию партию алюминия, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные индийской таможни.
В апреле российские компании закупили 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия у Индии на сумму $16,5 миллиона.
Это первая поставка металла в Российскую Федерацию с 2009 года.
Россия сама является крупным экспортером алюминия. В прошлом году страна заняла второе место в мире по объёмам экспорта этого металла на сумму $6,5 миллиарда.
По мнению экспертов, поставки индийского алюминия в Россию могут быть связаны со сложностями закупки металла на внутреннем рынке.
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