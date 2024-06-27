Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" призвал вкладываться в биткоин

Кийосаки: золото и биткоин растут всегда

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Автор известного бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил о возможном крахе финансовых рынков и призвал инвестировать в золото, серебро и ведущие криптовалюты.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Кийосаки предоставил несколько советов для ситуаций кризиса.

1. Не поддавайтесь жадности в периоды снижения цен. Дождитесь стабилизации.

2. YouTube является полезным ресурсом, однако следует быть осторожным с выбором учителей, так как там есть как настоящие профессионалы, так и обманщики.

3. Расширяйте круг общения, выбирая единомышленников. Избегайте обвинений в адрес других от людей, стремящихся сделать из себя жертв. Также стоит держаться подальше от марксистов, ожидающих решения своих проблем от правительств.

4. Найдите дополнительные источники дохода. Искусственный интеллект изменит рынок труда, поэтому запуск собственного бизнеса может оказаться предпочтительнее, чем работа наёмным сотрудником, чья работа под угрозой.

В январе на фоне одобрения в США спотовых биткоин-ETF Кийосаки заявил о скором росте цены до $150 000. Предприниматель призвал менять "фальшивые доллары" на золото, серебро и первую криптовалюту.