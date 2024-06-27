Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса театра в Томске потеряла около двух миллионов рублей
Исследователи провели анализ предпочтений пользователей интернет-торговли
Исследователи назвали темную материю источником вечной жизни во Вселенной
Как не испортить дорогой стейк
Подкормка томатов йодом улучшит урожайность
Как понять, что кошка скоро умрёт
Индия впервые отправила в Россию партию алюминия
Эксперты ответили, стоит ли собаке разрешать грызть палки
Кардиолог Перфильева: приём нитроглицерина может спровоцировать потерю сознания
Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" призвал вкладываться в биткоин

Кийосаки: золото и биткоин растут всегда

1:24
Экономика

Автор известного бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил о возможном крахе финансовых рынков и призвал инвестировать в золото, серебро и ведущие криптовалюты.

Кийосаки: золото и биткоин растут всегда
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Кийосаки предоставил несколько советов для ситуаций кризиса.

1. Не поддавайтесь жадности в периоды снижения цен. Дождитесь стабилизации.

2. YouTube является полезным ресурсом, однако следует быть осторожным с выбором учителей, так как там есть как настоящие профессионалы, так и обманщики.

3. Расширяйте круг общения, выбирая единомышленников. Избегайте обвинений в адрес других от людей, стремящихся сделать из себя жертв. Также стоит держаться подальше от марксистов, ожидающих решения своих проблем от правительств.

4. Найдите дополнительные источники дохода. Искусственный интеллект изменит рынок труда, поэтому запуск собственного бизнеса может оказаться предпочтительнее, чем работа наёмным сотрудником, чья работа под угрозой.

В январе на фоне одобрения в США спотовых биткоин-ETF Кийосаки заявил о скором росте цены до $150 000. Предприниматель призвал менять "фальшивые доллары" на золото, серебро и первую криптовалюту.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Последние материалы
Исследователи провели анализ предпочтений пользователей интернет-торговли
Исследователи назвали темную материю источником вечной жизни во Вселенной
Как не испортить дорогой стейк
Подкормка томатов йодом улучшит урожайность
Как понять, что кошка скоро умрёт
Индия впервые отправила в Россию партию алюминия
Эксперты ответили, стоит ли собаке разрешать грызть палки
Кардиолог Перфильева: приём нитроглицерина может спровоцировать потерю сознания
"Зелёные" предложили штрафовать по камерам водителей без ОСАГО
Фитнес-тренер Соболь предостерегла от голодания желающих сбросить вес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников