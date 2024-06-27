Золото победило в схватке с долларом: центробанки развитых стран намерены скупать драгметалл

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Центробанки развитых стран увеличивают золотые резервы

0:46
Экономика

Согласно ежегодному исследованию Всемирного совета по золоту (WGC), центральные банки развитых стран планируют продолжать приобретать золото, несмотря на его рекордно высокие цены.

Центробанки развитых стран увеличивают золотые резервы
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

По данным ТАСС, почти 30% всех опрошенных выразили желание увеличивать свои золотые резервы.

Впервые ни один из участников опроса не высказал мнения, что центральные банки будут продавать драгоценный металл.

Основными причинами для покупки золота банкиры назвали инфляцию и геополитическую нестабильность.

Многие эксперты полагают, что значимость доллара будет постепенно уменьшаться из-за роста альтернативных резервных валют и использования доллара в качестве инструмента давления.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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