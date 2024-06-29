Конец зелёной бумажки? Региональные валюты вскоре могут заменить доллар

В последнее время участились обсуждения о возможности замены доллара и евро на региональные валюты, такие как юань или дирхам.
Доцент кафедры "Экономической теории" Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Арефьев специально для АБН24 оценил вероятность такого сценария.
Несмотря на многочисленные сообщения о потенциальной замене доллара и евро, эксперты считают, что это маловероятно в ближайшем будущем из-за низкой ликвидности региональных валют.
Например, по данным SWIFT, юань занимает лишь 2,7% в международных расчетах, что недостаточно для вытеснения доллара с мировой арены.
Арефьев отметил, что исторически смена доминирующей валюты занимает значительное время. США опередили экономику Великобритании ещё в 1872 году, но доллар стал ведущей валютой только после распада Британской империи в 1950 году.
Эксперт также подчеркнул, что Китай не имеет независимого центрального банка и с 2014 года страдает от оттока капитала, что делает идею торговли исключительно в юанях ещё менее реалистичной. Китай продолжает использовать доллары и евро в торговле с Евросоюзом и США, так как это более выгодно.
Арефьев отметил, что торговый оборот между США и Китаем в 2,7 раза выше, чем между Россией и Китаем, а оборот с Евросоюзом — в 3,6 раза выше. Это подтверждает экономическую выгоду использования долларов и евро в международной торговле.
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