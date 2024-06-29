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Конец зелёной бумажки? Региональные валюты вскоре могут заменить доллар

Юань и дирхам не заменят доллар и евро в ближайшее время

1:44
Экономика

В последнее время участились обсуждения о возможности замены доллара и евро на региональные валюты, такие как юань или дирхам.

Юань и дирхам не заменят доллар и евро в ближайшее время
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Доцент кафедры "Экономической теории" Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Арефьев специально для АБН24 оценил вероятность такого сценария.

Несмотря на многочисленные сообщения о потенциальной замене доллара и евро, эксперты считают, что это маловероятно в ближайшем будущем из-за низкой ликвидности региональных валют.

Например, по данным SWIFT, юань занимает лишь 2,7% в международных расчетах, что недостаточно для вытеснения доллара с мировой арены.

Арефьев отметил, что исторически смена доминирующей валюты занимает значительное время. США опередили экономику Великобритании ещё в 1872 году, но доллар стал ведущей валютой только после распада Британской империи в 1950 году. 

Эксперт также подчеркнул, что Китай не имеет независимого центрального банка и с 2014 года страдает от оттока капитала, что делает идею торговли исключительно в юанях ещё менее реалистичной. Китай продолжает использовать доллары и евро в торговле с Евросоюзом и США, так как это более выгодно.

Арефьев отметил, что торговый оборот между США и Китаем в 2,7 раза выше, чем между Россией и Китаем, а оборот с Евросоюзом — в 3,6 раза выше. Это подтверждает экономическую выгоду использования долларов и евро в международной торговле. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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