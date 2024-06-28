Стало известно, до какого предела может упасть американский доллар

Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Фёдоров во время пресс-конференции "Российский рынок акций: Дивсезон уходит, следующий драйвер — снижение ставки" поделился своим прогнозом по курсу доллара к рублю на ближайшее время, сообщает "Газета.Ru". Он рассказал, до какого уровня может опуститься американская валюта.
Экономист отметил, что текущая ситуация с валютным курсом не выглядит такой драматичной, как в 2022 году, когда россияне стали свидетелями резкого падения доллара со 100 рублей до 50.
На данный момент, по мнению Фёдорова, рубль достиг максимального укрепления. В ближайшей перспективе доллар вряд ли опустится значительно ниже 85 рублей. Он также добавил, что основное влияние на курс будут оказывать состояние платёжного баланса России и обёем импорта, хотя краткосрочные колебания могут вызывать временные изменения курса в течение дня.
МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.