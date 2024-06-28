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Стало известно, до какого предела может упасть американский доллар

Экономист: доллар не упадёт ниже 85 рублей

1:04
Экономика

Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Фёдоров во время пресс-конференции "Российский рынок акций: Дивсезон уходит, следующий драйвер — снижение ставки" поделился своим прогнозом по курсу доллара к рублю на ближайшее время, сообщает "Газета.Ru". Он рассказал, до какого уровня может опуститься американская валюта.

Экономист: доллар не упадёт ниже 85 рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, CC0

Экономист отметил, что текущая ситуация с валютным курсом не выглядит такой драматичной, как в 2022 году, когда россияне стали свидетелями резкого падения доллара со 100 рублей до 50.

На данный момент, по мнению Фёдорова, рубль достиг максимального укрепления. В ближайшей перспективе доллар вряд ли опустится значительно ниже 85 рублей. Он также добавил, что основное влияние на курс будут оказывать состояние платёжного баланса России и обёем импорта, хотя краткосрочные колебания могут вызывать временные изменения курса в течение дня.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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