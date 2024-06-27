Головная боль Эрдогана: турецкая валюта падает уже несколько лет подряд

Максимальный курс турецкой лиры на торгах достиг 33,13 лиры за доллар, что стало антирекордом для национальной валюты Турции, сообщает турецкий сайт investing.com.
Турецкая лира теряет свою стоимость на протяжении нескольких лет, параллельно с ростом инфляции в стране.
Резкое падение лиры началось в мае 2024 года во время президентских и парламентских выборов. Курс валюты 14 мая, перед первым туром президентских выборов, составлял 19,57 лиры за один доллар.
Турецкие власти уверяют, что во второй половине года экономическая ситуация стабилизируется. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что инфляция начнёт снижаться в июне и к концу года составит 38%, по сравнению с 75,4% в мае.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.