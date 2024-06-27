Головная боль Эрдогана: турецкая валюта падает уже несколько лет подряд

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Турецкая лира достигла нового антирекорда на фоне роста инфляции

1:01
Экономика

Максимальный курс турецкой лиры на торгах достиг 33,13 лиры за доллар, что стало антирекордом для национальной валюты Турции, сообщает турецкий сайт investing.com.

Турецкая лира достигла нового антирекорда на фоне роста инфляции
Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

Турецкая лира теряет свою стоимость на протяжении нескольких лет, параллельно с ростом инфляции в стране.

Резкое падение лиры началось в мае 2024 года во время президентских и парламентских выборов. Курс валюты 14 мая, перед первым туром президентских выборов, составлял 19,57 лиры за один доллар.

Турецкие власти уверяют, что во второй половине года экономическая ситуация стабилизируется. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что инфляция начнёт снижаться в июне и к концу года составит 38%, по сравнению с 75,4% в мае.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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