Россиянам рассказали, когда доллар дойдет до отметки в 100 рублей

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что введённые 12 июня США санкции в отношении Мосбиржи не смогут остановить девальвацию рубля.
В беседе с изданием "МК" он отметил, что текущий расчёт курсов валют Центробанком является несправедливым, поскольку в настоящее время официальный курс доллара и евро определяется на основе данных, предоставленных пятью банками из-за прекращения торгов этими валютами.
По мнению Осадчего, лучшим вариантом было бы оценивать состояние доллара и евро по отношению к юаню на рынке Forex. Он также уверен, что после окончания периода шока, импортёры смогут наладить схемы обхода санкций, что снова приведёт к девальвации рубля.
Специалист полагает, что уже в ближайшее время американская валюта может достигнуть отметки в 100 рублей.
Эксперт подчеркнул, что крепкий рубль не продержится долго из-за его невыгодности для российских властей. Он отметил, что обвал доллара крайне невыгоден Министерству финансов с точки зрения затыкания бюджетных дыр, поэтому государство заинтересовано в остановке триумфа рубля.
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