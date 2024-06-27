Россиянам рассказали, когда доллар дойдет до отметки в 100 рублей

Шок на валютном рынке: что будет с курсом рубля

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что введённые 12 июня США санкции в отношении Мосбиржи не смогут остановить девальвацию рубля.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, CC0

В беседе с изданием "МК" он отметил, что текущий расчёт курсов валют Центробанком является несправедливым, поскольку в настоящее время официальный курс доллара и евро определяется на основе данных, предоставленных пятью банками из-за прекращения торгов этими валютами.

По мнению Осадчего, лучшим вариантом было бы оценивать состояние доллара и евро по отношению к юаню на рынке Forex. Он также уверен, что после окончания периода шока, импортёры смогут наладить схемы обхода санкций, что снова приведёт к девальвации рубля.

Специалист полагает, что уже в ближайшее время американская валюта может достигнуть отметки в 100 рублей.

Эксперт подчеркнул, что крепкий рубль не продержится долго из-за его невыгодности для российских властей. Он отметил, что обвал доллара крайне невыгоден Министерству финансов с точки зрения затыкания бюджетных дыр, поэтому государство заинтересовано в остановке триумфа рубля.