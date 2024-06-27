Кенийцы выразили недовольство по поводу увеличения налогового бремени

Президент Кении Уильям Руто отозвал спорный финансовый законопроект, целью которого было получение более 2 миллиардов долларов от налогов. Об этом передает The Economist.
В стране начались протесты после законопроекта о налогах. Население выразило недовольство по поводу увеличения налогового бремени и возможного неблагоприятного воздействия на экономику и общество в целом.
"Есть некоторые вещи, которые трудно понять – например, как можно вводить 16-процентный налог на хлеб? Как можно облагать налогом гигиенические прокладки?", – говорит один из участников протестов в Найроби.
Сообщается, что в ходе столкновений населения и полиции погибли 22 человека, десятки других ранены. Протестующие подожгли часть парламента Кении в Найроби. Они призвали Руто уйти в отставку. Глава страны назвал демонстрации “изменническими”.
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