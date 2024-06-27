HeadHunter и ПЭК озвучили, в каких отраслях предлагают самую высокую зарплату по стране

Названы отрасли, где работники получают самую высокую зарплату в России

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Работники транспортно-логистической отрасли и горнодобывающей промышленности являются лидерами по уровню заработной платы в России. Об этом сообщает РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons CC0 License

В результате исследования, проведённого HeadHunter и компанией ПЭК, было обнаружено, что работники транспортно-логистической отрасли получали медианную зарплату в размере 139 тыс. рублей, горнодобывающая промышленность — 116 тыс. рублей, а тяжёлое машиностроение — 110 тыс. рублей.

Самые низкие предложения были у компаний в области культуры и искусства (55 тыс. рублей), телекоммуникационной индустрии и розничной торговли (52 тыс. рублей). Сравнивались зарплаты, предлагаемые на hh. ru за январь-май 2024 года, с данными за январь-май 2023 года.

Медианная зарплата указывает на то, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этой суммы, а 50% — выше. На декабрь 2023 года она составила 57,2 тыс. рублей согласно данным "СберИндекса".