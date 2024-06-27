Стало известно, что пошлины на импортное вино повысятся

Профильные ведомства, включая Минфин, Минэкономразвития и Минсельхоз, обсудили возможность увеличения ввозной пошлины на вино из недружественных стран с 20% до 25% с августа текущего года. Об этом передает РБК.
Это связано с работой по введению контрсанкционных мер в ответ на антироссийскую политику. Повышение пошлин будет затрагивать иностранные компании, но одновременно стимулировать отечественное производство.
В 2023 году пошлины на вина из недружественных стран уже были повышены с 12,5% до 20%. Эти меры имели определенный эффект, и новое увеличение пошлин позволит выровнять цены на отечественное вино в массовом сегменте с бюджетным импортным вином. По мнению экспертов, в таких условиях важна защита внутреннего рынка.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.