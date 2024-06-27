Россия и Иран продолжат развивать сотрудничество в энергетической сфере

"Газпром" планирует организовать поставки газа в Иран

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ходе визита делегации ПАО "Газпром" в Иран подписан стратегический меморандум о развитии организации поставок российского газа. Документ подписан представителями российской компании и National Iranian Gas Company (NIGC) при участии исполняющего обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммада Мохбера. Об этом передает Интерфакс.

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В сообщении отмечается, что стороны планируют развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Также в рамках визита состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра нефти Ирана Джавада Оуджи, на которой были обсуждены шаги по реализации меморандума и другие направления сотрудничества в энергетической сфере.