В каких странах жители не платят подоходный налог?

Топ-5 стран с нулевым подоходным налогом

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мире есть страны, где распространена практика нулевого подоходного налога. Переехавшему в эти страны достаточно купить недвижимость (обычно указывается нижний уровень стоимости) или инвестировать в бизнес.

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Рассмотрим пятерку стран без подоходного налога:

Багамские острова

Острова с их потрясающими пляжами и развивающейся экономикой являются одной из самых удобных для жизни стран без подоходного налога. Оформить там второе место жительства не так уж сложно – при условии, что у вас есть деньги для инвестирования.

Бахрейн

Был одним из первых государств Персидского залива, обнаруживших нефть в пределах своих границ, и этот счастливый случай позволил этому небольшому государству стать одной из самых богатых стран в мире – и одной из немногих стран, где подоходный налог отсутствует.

Бруней

Этот крошечный султанат на малазийском острове Борнео также обладает достаточными нефтяными богатствами, чтобы отказаться от сбора подоходного налога.

Катар

Это небольшая, но богатая страна, построившая состояние на нефтяной промышленности, с крайне консервативной культурой, но мышлением, которое быстро модернизируется благодаря иностранным инвестициям и влиянию внешнего бизнеса.

Вануату

Страна полагается на доходы от туризма. Одна из немногих стран без налогов, где можно получить второй паспорт быстро, легко и относительно дешево. После разрушительного циклона, обрушившегося на Вануату в 2015 году, правительство повторно представило свою программу получения гражданства за инвестиции, чтобы помочь собрать средства для восстановления нанесенного ущерба.