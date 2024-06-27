В каких странах жители не платят подоходный налог?

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Топ-5 стран с нулевым подоходным налогом

1:46
Экономика

В мире есть страны, где распространена практика нулевого подоходного налога. Переехавшему в эти страны достаточно купить недвижимость (обычно указывается нижний уровень стоимости) или инвестировать в бизнес.

Топ-5 стран с нулевым подоходным налогом
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Рассмотрим пятерку стран без подоходного налога: 

  • Багамские острова

Острова с их потрясающими пляжами и развивающейся экономикой являются одной из самых удобных для жизни стран без подоходного налога. Оформить там второе место жительства не так уж сложно – при условии, что у вас есть деньги для инвестирования.

  • Бахрейн

Был одним из первых государств Персидского залива, обнаруживших нефть в пределах своих границ, и этот счастливый случай позволил этому небольшому государству стать одной из самых богатых стран в мире – и одной из немногих стран, где подоходный налог отсутствует.

  • Бруней

Этот крошечный султанат на малазийском острове Борнео также обладает достаточными нефтяными богатствами, чтобы отказаться от сбора подоходного налога.

  • Катар

Это небольшая, но богатая страна, построившая состояние на нефтяной промышленности, с крайне консервативной культурой, но мышлением, которое быстро модернизируется благодаря иностранным инвестициям и влиянию внешнего бизнеса.

  • Вануату

Страна полагается на доходы от туризма. Одна из немногих стран без налогов, где можно получить второй паспорт быстро, легко и относительно дешево. После разрушительного циклона, обрушившегося на Вануату в 2015 году, правительство повторно представило свою программу получения гражданства за инвестиции, чтобы помочь собрать средства для восстановления нанесенного ущерба.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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