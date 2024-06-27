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Эти страны имеют самые высокие налоговые ставки в мире

Топ-5 стран с самыми высокими налогами

1:05
Экономика

Налогообложение, как ничто другое, вызывает глобальные дебаты. В некоторых странах о налогах говорят шепотом, ибо местная налоговая служба требует до половины вашего дохода. От выбора, где пустить свои финансовые корни, зависит, откажетесь ли вы от значительной части своего заработка или сохраните его полностью, сообщает Nomad Capitalist.

Топ-5 стран с самыми высокими налогами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вот пятерка стран с высоким уровнем подоходного налога:

  • Испания (47%),
  • Израиль (50%),
  • Дания (53%),
  • Австрия (55%),
  • Кот-д'Ивуар (60%).

Рост налоговых ставок обусловлен несколькими причинами. Наиболее распространенной причиной высоких налогов является расширение программ социального обеспечения.

Можно также законно снизить свое налоговое бремя. Переезд за границу, получение налогового резидентства в стране с благоприятным налогообложением, перевод вашего бизнеса в оффшор и другие методы помогают богатым людям легально избегать высоких налогов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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