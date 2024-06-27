Эти страны имеют самые высокие налоговые ставки в мире

Налогообложение, как ничто другое, вызывает глобальные дебаты. В некоторых странах о налогах говорят шепотом, ибо местная налоговая служба требует до половины вашего дохода. От выбора, где пустить свои финансовые корни, зависит, откажетесь ли вы от значительной части своего заработка или сохраните его полностью, сообщает Nomad Capitalist.
Вот пятерка стран с высоким уровнем подоходного налога:
Рост налоговых ставок обусловлен несколькими причинами. Наиболее распространенной причиной высоких налогов является расширение программ социального обеспечения.
Можно также законно снизить свое налоговое бремя. Переезд за границу, получение налогового резидентства в стране с благоприятным налогообложением, перевод вашего бизнеса в оффшор и другие методы помогают богатым людям легально избегать высоких налогов.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.