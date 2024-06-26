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Названы самые редкие и драгоценные металлы в мире

Топ 3 самых редких металлов в мире

1:35
Экономика

Металлы играют важную роль в современной промышленности, технологиях и научных исследованиях. Некоторые из них являются настолько редкими, что делает их особенно ценными и важными для различных отраслей. 

Топ 3 самых редких металлов в мире
Фото: flickr.com by James St. John is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Рений (Rhenium).
Рений занимает первое место в списке самых редких металлов. Его находят в минералах молибдена и вольфрама, и он обладает высокой плотностью и точкой плавления. Рений используется в производстве высокотемпературных сплавов, каталитических преобразователей и в приборах для измерения высоких температур. Из-за своей редкости и высокой стоимости, рений считается одним из самых ценных металлов в мире.

2. Иридий (Iridium).
Иридий занимает второе место среди самых редких металлов. Он обладает высокой коррозионной стойкостью и используется в производстве электродов для химических процессов, в ювелирном деле, а также в некоторых медицинских устройствах. Иридий также применяется в космической промышленности благодаря своей способности выдерживать высокие температуры.

3. Осмий (Osmium).
Осмий занимает третье место в списке самых редких металлов. Он обладает высокой плотностью и твердостью, что делает его ценным материалом для производства специальных сплавов, электродов и химических катализаторов. Осмий также используется в ювелирном деле благодаря своей блеску и стойкости к коррозии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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