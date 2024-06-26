Топ 3 инвестиции для людей с зарплатой 25 тысяч рублей

Как инвестировать с минимальным бюджетом?

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие люди с невысокой зарплатой задаются вопросом о том, как умно вложить свои деньги, чтобы обеспечить финансовую стабильность и рост капитала.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Мы рассмотрим топ 3 инвестиции, которые доступны людям с зарплатой 25 тысяч, и поможем выбрать наиболее подходящий вариант.

№1.

Инвестирование на фондовом рынке может быть одним из наиболее перспективных способов увеличения капитала. Для людей с небольшим доходом доступны различные инвестиционные платформы, где можно покупать акции или ETF (фонды, котирующиеся на бирже) с минимальными суммами. Важно провести анализ компаний или фондов перед инвестированием и диверсифицировать портфель для снижения рисков.

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№2.

Краудлендинг представляет собой способ инвестирования, при котором частные лица могут предоставлять займы малому бизнесу или частным лицам через онлайн-платформы. Инвестиции в краудлендинг могут приносить хороший доход при относительно низких рисках. Важно выбирать платформы с хорошей репутацией и осуществлять диверсификацию инвестиций.

№3.

Инвестирование в недвижимость может быть хорошим способом увеличить свой капитал на долгосрочной основе. Для людей с невысокой зарплатой доступны различные форматы инвестирования в недвижимость, такие как покупка квартиры для аренды или инвестирование в краудинвестинговые проекты.